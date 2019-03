In bicicletta con la cocaina, arrestato dai carabinieri

SOSPIRO - I carabinieri della Stazione di Sospiro hanno arrestato un 50enne della zona trovato in possesso di circa 2 etti e mezzo di cocaina. L'uomo ora dovrà rispondere di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

Nei giorni scorsi i militari, impiegati in un quotidiano servizio di perlustrazione per prevenire e contrastare i furti in abitazione e le truffe, hanno notato un ciclista di mezza età che procedeva lungo la strada in modo piuttosto sospetto. Infatti, l’uomo osservava a distanza, con innaturale attenzione e con una certa insistenza, l’operato dei militari che stavano concludendo, poco lontano, un controllo alla circolazione stradale. Tale atteggiamento, un po’ fuori dalle righe, ha insospettito i 2 carabinieri. Una volta raggiunto il ciclista è emerso che l’uomo aveva ben ragione di essere preoccupato della presenza dei militari dell’arma perché custodiva all’interno delle tasche della giacca varie dosi di cocaina.

I militari di Sospiro, dopo averlo arrestato, hanno anche perquisito il suo appartamento, all’interno del quale hanno rinvenuto e sequestrato un’ulteriore modica quantità della medesima droga. Per il 50enne si sono aperte le porte del carcere di Ca’ del Ferro, in attesa di essere processato davanti al Tribunale di Cremona.

