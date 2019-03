Tamoil, la medaglia a Ruggeri è sempre più vicina

CREMONA - La riunione dei capigruppo in consiglio comunale ha deciso all'unanimità di avviare l'iter per conferire la medaglia d'oro a Gino Ruggeri. Ruggeri si è costituito parte civile per conto del Comune nel primo processo sul caso Tamoil, consentendo all’ente di ottenere un risarcimento di un milione di euro. Il voto in consiglio è previsto per lunedì 18 marzo e la cerimonia per il conferimento dell'encomio dovrà avvenire entro l'ultimo consiglio utile prima delle elezioni amministrative, ovvero quello del 10 aprile.

