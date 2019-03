Con la bici contro un camion, ferita una 33enne

CREMONA - La bicicletta schiacciata sotto il serbatoio di un camion. E' la scena dell'incidente avvenuto a metà mattina di lunedì 11 marzo all'incrocio tra via Sant'Ambrogio e via Bergamo. Paura, ma per fortuna solo ferite ad una mano, giudicate guaribili in trenta giorni, per una 33enne che, mentre pedalava in sella alla propria bicicletta, si è scontrata contro la fiancata destra di un camion. I due veicoli, secondo la ricostruzione della polizia locale che ha garantito i rilievi e la gestione del traffico, viaggiavano nella stessa direzione e il camion, guidato da un 41enne polacco, stava svoltando a destra in via Bergamo.

