Infezione, neonato rischiò di morire: ospedale condannato a risarcire la famiglia

Dalla gioia per la nascita del loro bimbo «sano e vigoroso» alla disperazione di perderlo a causa di una infezione batterica da Clostridium difficile contratta durante il suo ricovero all’ospedale Maggiore. Nel novembre del 2012, rischiava di morire il piccolo Matteo (nome di fantasia, ndr). Al suo sesto giorno di vita, è stato salvato in extremis all’ospedale di Bergamo, dopo un intervento chirurgico urgente per l’asportazione del colon e di un pezzettino di retto. Quello di Matteo è uno dei rari casi di resezione del colon nei primi giorni di vita. Ora l’ospedale di Cremona è stato condannato ad un maxi risarcimento al bimbo e ai suoi genitori: intorno ai 240mila euro. La sentenza porta la firma del giudice Giorgio Scarsato, davanti al quale i genitori di Matteo, assistiti dall'avvocato Paolo Brambilla, hanno portato l'ospedale.

