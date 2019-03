Scontro tra auto lungo la strada per Soresina

TRIGOLO - Schianto e paura venerdì 8 marzo lungo la provinciale che collega Trigolo e Soresina, qualche centinaio di metri dopo il semaforo. A scontrarsi, dove la carreggiata si restringe per la presenza di un canale a bordo strada, sono state due vetture, una Ford Fusion e una Jeep Renegade. Grosso spavento ma, per i due conducenti, solo ferite lievi. I feriti sono stati soccorsi sul posto da un equipaggio della Croce Verde di Soncino. La dinamica dello scontro e le cause che l’hanno determinato sono al vaglio della polizia stradale di Crema, intervenuta per i rilievi.

