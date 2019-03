Corretti stili di vita, informazione e movimento: ecco la Corsa Rosa

CREMONA - Presentata in Provincia la decima edizione della Corsa Rosa 2019, Corsa Podistica non competitiva delle Donne aperta a tutti, per la prevenzione oncologica. Al centro il benessere della persona, in un’iniziativa che vede coinvolti circa mille partecipanti, in un crescendo di adesione anno per anno. Presenti Carmella Fazzi, consigliera provinciale di Parità, Laura Rubagotti, ATS della Val Padana - dirigente UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti, Luca Zanacchi, presidente UISP Cremona, Teresina Panzini Gruppo Podisti ed Escursionisti DLF Cremona, Claudio Ardigò, consigliere Triathlon – Duathlon Cremona, Annalisa Galeotti, Marathon Cremona, Giuseppe Marca, presidente Correre per Cremona, Sara Tosini, della 3 C Cremona, Cristina Comellini, presidente Associazione Tecum e Vittorio Cavalieri vice presidente Avis Comunale Cremona. Testimonial di eccezione, la campionessa nuotatrice cremonese, pluripremiata e detentrice di diversi record mondiali, Maria Bresciani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO