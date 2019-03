Azzardo, in provincia bruciati quasi 400 milioni in un anno

CREMONA - Dietro l’acronimo di tre lettere usato dai medici - Gap: Gioco d’azzardo patologico - un disastro sociale: famiglie distrutte, figli piccoli che rimangono senza il minimo necessario oppure abbandonati per ore, ogni giorno, da padri, madri e nonni che si perdono nei bar e nelle sale giochi alla ricerca di vincite risolutrici che non arrivano mai. E poi costi sociali pazzeschi. I dati ufficiali forniti da Monopoli e ministero delle Finanze relativi al fenomeno del gioco d’azzardo a Cremona e provincia sono impressionanti. Si giocano più di 1.100 euro a testa all'anno e in totale sono finiti nell'azzardo quasi 400 milioni di euro.

Sul giornale di mercoledì 6 marzo, tutti i numeri della ludopatia in provincia di Cremona, comune per comune.

