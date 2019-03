Schianto tra due auto all'incrocio, 42enne all'ospedale

GRUMELLO - Schianto fra due auto, prima di mezzogiorno di lunedì 4 marzo, allo svincolo per Annicco e Grumello. Una Toyota Yaris e una Volkswagen Golf si sono scontrate all’incrocio che poi conduce lungo il cavalcavia della Paullese. Ad avere la peggio è stata la 42enne conducente della Toyota: la donna, residente a Grumello, è stata soccorsa da un equipaggio della Croce Rossa di Casalpusterlengo e trasportata in ambulanza all’ospedale di Codogno. Da quel che si è appreso avrebbe riportato ferite serie ma non gravi. Incolume invece la 63enne di San Bassano al volante della Golf. Rilievi della polizia stradale di Cremona. Code e disagi al traffico per mezzora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO