Trasportava cloro senza estintori, multa e patente ritirata

PISTOIA - Trasportava cloro, ma non aveva gli estintori e le istruzioni per gestire le emergenze. Per questo un camionista di 58 anni, originario di Palermo ma residente in provincia di Cremona, è stato fermato martedì 26 febbraio dalla polizia stradale di Pistoia, sulla A11 all’altezza di Altopascio, è stato sanzionato con quasi 1.000 euro di multa, il ritiro della patente e la perdita di 12 punti, oltre al fermo del mezzo, che può durare fino a sei mesi. Il camionista stava trasportando un composto del cloro prelevato a Lodi e da scaricare in provincia di Lucca, senza essere munito di un numero sufficiente di estintori. Oltre al pannello arancione delle dimensioni previste dalla legge, il conducente non aveva neppure il documento con le istruzioni da osservare in caso di incidente o di altre situazioni di emergenza.

