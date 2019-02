Rissa selvaggia tra Sikh nel piazzale delle corriere di via Dante: 4 arresti

CREMONA - Rissa selvaggia tra Sikh nel piazzale delle corriere di via Dante: in quattro sono finiti agli arresti. Due gruppi di giovani Sikh, uno proveniente dal cremonese e l’altro dal piacentino, per banali motivi di rivalità giovanile, si sono dati appuntamento nella zona delle stazione ferroviaria e si sono scontrati nel piazzale delle corriere davanti a centinaia di studenti.

Tre pattuglie dei carabinieri della Centrale Operativa della caserma Santa Lucia sono intervenute prontamente individuando una decina di giovani tutti con il turbante che si stavano picchiando. Uno di questi brandiva un bracciale a fascia in metallo e lo usava anche come tirapugni picchiando selvaggiamente sul viso un altro giovane. I militari, nonostante il tentativo di fuga dei rissosi, hanno bloccato tutti i coinvolti. A seguito della rissa quattro di questi sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari riportando varie lesioni e fratture al setto nasale e agli arti. Due sono stati ingessati per fratture al polso e alla mano.

I quattro arrestati per il reato di "rissa aggravata" e "lesioni aggravate" sono stati portati a Cà del Ferro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO