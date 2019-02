Demolizione della cascina, rimosso anche il camion

CREMONA - Al termine del secondo giorno di demolizione, la porzione di cascina in cui il 2 febbraio un camion si era infilato come una lama nel burro non esiste praticamente più. L'operazione, però, non può ancora considerarsi conclusa e via Casalmaggiore, la strada in cui si trova lo stabile, potrebbe restare chiusa al traffico per motivi di sicurezza per ancora una settimana. La giornata di giovedì 21 febbraio è stata dedicata anche alla rimozione del mezzo pesante. Lavoro complesso e delicato, portato a termine con perizia in modo da non danneggiare il mezzo che sarà oggetto di indagine da parte della polizia locale.

