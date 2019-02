Scontro in tangenziale tra più mezzi, nessun ferito

CREMONA - Qualche piccolo rallentamento ma traffico nella norma, martedì 19 febbraio verso le 9, in seguito ad un tamponamento a catena in tangenziale, tra il rondò di via Persico e la via Mantova, che ha visto coinvolti un camion e quattro autovetture. Nessuno ferito per fortuna, e mezzi che sono stati immediatamente spostati nell'area del distributore di benzina per consentire alla Polstrada di effettuare i rilievi di rito.

