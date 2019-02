Tribunale, cancellerie allo stremo: il personale contro gli avvocati

CREMONA - «La carenza di personale è drammatica. Gli avvocati conoscono bene la situazione e come rispondono? Minacciando lo sciopero: una reazione esagerata, piuttosto di fare proposte e cercare soluzioni condivise. Non li accusiamo, ma siamo rimasti delusi. Dovrebbero farci il monumento». Mauro Cardinale, 53 anni da 23 in tribunale, da quattro è delegato nazionale componente esecutivo regionale dell’Unione sindacale di base (Usb) Giustizia, il sindacato più rappresentativo e con il maggior numero di iscritti: 21. Il tema è il provvedimento preso dal presidente del tribunale, Anna di Martino, che per far fronte all’emergenza, ha ridotto l’orario di apertura delle cancellerie civili e penali ad un’ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO