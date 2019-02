Nuove luci, la Galleria XXV Aprile si è rifatta il trucco

CREMONA - Missione compiuta. I tecnici entrati in azione venerdì 15 febbraio in Galleria XXV Aprile, dopo il via libera del Comune, hanno sostituito le lampade bruciate e ridato un nuovo aspetto a uno dei luoghi più tipici del centro città, da tanto, troppo tempo in attesa di un rilancio, almeno a livello di attività commerciali.

