Sbandieratori e musici animano il centro storico

CREMONA - Il tempo non ha aiutato: poca folla, domenica 27 gennaio in centro sotto la pioggia. Ma è stata comunque uno spettacolo l’esibizione degli sbandieratori e musici dei Dovara, che hanno portato in scena fra il riqualificato corso Garibaldi e corso Campi lo show che solitamente propongono al Palio di Isola Dovarese. Il prossimo appuntamento del cartellone di animazione proposto dal Comune con il Distretto Urbano del Commercio è fissato per domenica 3 febbraio, quando echeggeranno le note degli oltre quaranta componenti della Filarmonica Castiglionese.