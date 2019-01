Lo spettacolo dei bersaglieri nel centro di Cremona

CREMONA - Vero spettacolo, nel pomeriggio di sabato 26 gennaio, per le strade del centro di Cremona teatro dell'esibizione della fanfara provinciale dei bersaglieri ‘Maggiore Pietro Triboldi’. Diretta dal maestro Marco Nolli, ha sfilato per Telethon, dalla chiesa di San Luca sino all’incrocio con corso Campi: una passerella applaudita da un pubblico in realtà non proprio numerosissimo, in vista del concerto che (ore 21) a Palazzo Cittanova. Il corteo ha aperto la serie di manifestazioni organizzate dall’amministrazione in sinergia con il Distretto Urbano del Commercio e con il contributo del centro commerciale Cremona Po e di Credito Padano. Domenica 27 gennaio altro show, alle 16.30 toccherà a sbandieratori e musici dei Dovara dal Palio di Isola Dovarese.

