Tentato furto al market, denunciata 56enne

PIZZIGHETTONE - E' entrata nel supermercato Famila di via Montegrappa, ed è stata fermata dagli addetti alla sorveglianza con casalinghi vari per un valore di 40 euro circa nascosti nella borsetta. E' stata così denunciata con l'accusa di tentato furto aggravato interno esercizio commerciale, una donna di 56 anni, nata in Marocco e residente a Pizzighettone. La refurtiva è stata restituita al responsabile del punto vendita.

