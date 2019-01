Case in affitto con gravi carenze, denunciato il proprietario

SORESINA - Un impiegato 54enne, residente a Soresina, è stato denunciato dai carabinieri per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. L'uomo, in qualità di proprietario di cinque appartamenti ubicati in un immobile di vicolo Bartoli, tutti in affitto, ha consegnato all’ufficio tecnico del Comune, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale dichiarava tutte le abitazione provviste di impianti di riscaldamento e servizi igienici conformi al regolamento regionale d’igiene, diversamente da quanto invece è stato constatato in fase di sopralluogo da parte dei carabinieri unitamente a personale dell’ATS di Cremona e dell’ufficio tecnico comunale. Inoltre sono state rilevate gravi carenze (mancanza di riscaldamento, gas, elettricità e con gravi criticità strutturali) in due dei 5 appartamenti che sono stati dichiarati del tutto inagibili. Il sindaco ha provveduto ad emettere una ordinanza di sgombero dei locali.

