Trovato con una pistola in auto, denunciato 37enne

CREMONA - I carabinieri hanno denunciato per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere , un 37enne nato in Romania ma residente a Cremona. L'uomo, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, mentre viaggiava a bordo di una autovettura Alfa 147, veniva trovato in possesso di una pistola a gas marca “Beretta” p84 mod. “swiss arms” cal. 4,5, con relativo caricatore privo di colpi, occultata all’interno del sedile lato passeggero e priva del previsto tappo di colore rosso. Il 37enne non ne giustificava il possesso né tantomeno il fatto di averla modificata togliendo il prescritto tappo rosso.

