Boccone killer, allerta e denuncia

PERSICO DOSIMO - Otto pastiglie nascoste all’interno di due wurstel e pronte ad uccidere Lucky, un meticcio di tre anni che abita in una villetta in via Fratelli Campi a Persichello.

Il tempestivo intervento dei proprietari ha scongiurato il peggio. Dell’episodio sono stati informati i carabinieri della stazione di Vescovato, presso cui è stata sporta denuncia per tentato avvelenamento. Nel frattempo il contenuto delle ‘capsule’ verrà fatto analizzare per capire che sostanze contenevano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO