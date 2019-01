"Aria migliorata, resta l'assedio delle polveri"

Concentrazioni medie delle polveri sottili ridotte del 34% (rispettando il limite dei 40 microgrammi per metro cubo). Numero di giorni di superamento diminuito del 59% tra il 2005 e il 2018 (media regionale da 120 giorni a 40) e giorni di superamenti dei limiti ridotti in tutti i capoluoghi lombardi. Questi i dati positivi presentati dall’assessore regionale all’Ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, insieme al presidente di Arpa Lombardia, Stefano Cecchin, durante la conferenza stampa con la quale ieri a Milano è stato illustrato il rapporto sulla qualità dell’aria 2018.

Nei capoluoghi provinciali, nel 2018 si sono verificati 79 giorni di superamento a Milano, 78 a Lodi, 56 a Cremona, 53 a Pavia, 51 a Monza, 47 a Brescia, 43 a Como, 42 a Bergamo, 34 a Mantova, 25 a Lecco, 21 a Varese e 14 a Sondrio. Il trend in progressiva diminuzione ha interessato anche il PM2.5, ma non Cremona.

«Prima di dire che l’aria della Lombardia è buona suggerisco all’assessore Cattaneo di fare un bel respiro. L’inquinamento in Lombardia è un grave problema e minimizzare la sua portata non aiuta a migliorare la qualità dell’aria. Dal suo assessorato non sono arrivate le proposte concrete che i lombardi aspettano da anni». Così il consigliere regionale del M5s Marco Degli Angeli.

Sul tema è intervenuto anche il il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni. «Regione Lombardia - ha detto l’esponente dem - è stata a dir poco timida, mentre serve un’azione più decisa rispetto a questi temi. Non bastano blocchi del traffico, attuati tra l’altro senza una regia, ma servono investimenti sul trasporto pubblico soprattutto nelle aree metropolitane. Tra gli strumenti che hanno a disposizione le amministrazioni comunali, suggeriti anche da Legambiente, c’è il Programma urbano di mobilità sostenibile».

