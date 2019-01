Castelvetro, bando sicurezza: "Comune assente, perché?"

CASTELVETRO PIACENTINO - E’ polemica sulla sicurezza in paese: da una parte la minoranza che accusa l’amministrazione di non aver partecipato all’ultimo bando pubblico per ottenere finanziamenti utili all’installazione di nuove telecamere, dall’altra la giunta che respinge la critica sottolineando di essere stata all’avanguardia posizionando già anni fa i lettori targhe. Lo scontro sarà protagonista del prossimo consiglio comunale, quando all’ordine del giorno ci sarà l’interrogazione presentata dal gruppo di opposizione ‘Vivi Castelvetro’. Il sindaco Luca Quintavalla non ci sta: "Non abbiamo partecipato perché non c’erano i tempi tecnici per farlo".

