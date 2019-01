Rischio neve, attese deboli precipitazioni

CREMONA - Il Piano sale e neve elaborato dai tecnici del Comune di Cremona con AEM Cremona S.p.A. è pienamente attivo. La centrale operativa è già in pre allerta a seguito dell’avviso regionale di codice giallo (ordinaria criticità) per il rischio neve nell'area del comune di Cremona da questa notte (23 gennaio) sino alle ore 12 di domani, giovedì 24 gennaio. Sono previsti nevischio o deboli nevicate isolate senza accumuli significativi al suolo.

Nei giorni scorsi sono state effettuate le operazioni di salatura delle strade per evitare formazioni di ghiaccio, lungo il ring, rotatorie, sottopassi e vie di penetrazione alla città. L'obiettivo primario del Piano è quello di garantire la fruizione in sicurezza della viabilità delle strade principali e permettere l'accesso ai servizi pubblici e il loro funzionamento.

Lo spargimento del sale per l’azione preventiva con la funzione di impedire l’attecchimento al suolo della neve viene effettuata con i 9 spargisale a disposizione ed interesserà oltre alle principali vie di accesso alla città i punti critici della viabilità (ponti, rotonde, cavalcavia, sottopassi, ecc..).

Il Piano neve prevede l'attivazione con le lame spazzaneve in occasione delle nevicate con depositi al suolo significativi. In questo caso la pulizia interesserà contemporaneamente, nei limiti di operatività dipendenti dalle circostanze, tutte le zone della città. In parallelo alle operazioni di sgombero neve sulle strade con le lame, è previsto un piano di attività complementari, gestite con squadre manuali e mini pale meccaniche, per la pulizia dei marciapiedi, degli accessi alle scuole e agli edifici pubblici, secondo un programma d'intervento prestabilito.

Sul sito del Comune è pubblicato il vademecum di cosa fare in caso di nevicate con i recapiti telefonici da utilizzare (www.comune.cremona.it/node/424029)

RECAPITI PER L'EMERGENZA NEVE

AEM Cremona S.p.A.: Tel. 0372.41869 durante la nevicata, mail servizioneve@aemcremona.it

Polizia Locale: Tel. 0372.454516 (Pronto intervento attivo 24 ore tutti i giorni della settimana).

Contattando la Polizia Locale sarà possibile attivare il Pronto intervento sociale negli orari festivi e di chiusura degli uffici.