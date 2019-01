Incidente in via Bergamo, traffico in tilt

CREMONA - Un incidente tra due auto, avvenuto dopo le 7 di mercoledì 23 gennaio in via Bergamo all'altezza del sottopassaggio ferroviario, ha creato gravi disagi al traffico, in particolare per chi proveniva da fuori Cremona. Nello scontro sono rimaste ferite due persone, una delle quali è stata medicata sul posto e poi trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore in codice giallo. Ferite da codice verde per l'altro automobilista. Sul posto automedica, due ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale.

