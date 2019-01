Scontro tra via Mantova e via Santa Cristina, nessun ferito

CREMONA - Agenti della polizia locale impegnati anche in via Mantova, nella mattinata di martedì 22 gennaio, per un incidente all'incrocio con via Santa Cristina.

Alle 11.40, una Volvo guidata da una 77enne che viaggiava verso la periferia, ha provato a svoltare a sinistra nella piccola strada il cui imbocco si trova proprio all'altezza dello svincolo autostradale. In quell'istante ha urtato una Fiat Doblò (al volante un 73enne). Danni ai veicoli e, per fortuna, nessun ferito. I vigili hanno anche gestito il traffico che non ha comunque subito ripercussioni particolari.

