Accesso più sicuro, lavori da un milione di euro

CAORSO - La giunta ha dato via libera al progetto definitivo per la costruzione di una nuova rotatoria sull’ex statale 10, in corrispondenza dell’incrocio con la rampa di accesso al casello autostradale A21 in direzione Brescia: l’intervento rientra nel piano di urbanizzazione che doveva essere realizzato da un’azienda privata e che ora, grazie alla riscossione di una polizza di fideiussione da quasi un milione di euro, sarà portato a termine dal Comune.

Il principale obiettivo è la sicurezza. In quel punto infatti si sono verificati numerosi incidenti, alcuni anche mortali. La nuova viabilità sarà importantissima sia per i veicoli che accedono all’autostrada, sia per sgravare l’ingresso di Caorso dal traffico.

