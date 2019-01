Missione in Albania, la cattedrale è ‘gallignanese’

SONCINO - Una chiesa costruita grazie alla generosità dei gallignanesi e all’impegno dei volontari del gruppo Fabio Moreni. Successo oltre le aspettative per la cena di Sant’Antonio: più di cento persone hanno partecipato alla raccolta fondi per regalare una cattedrale alla missione del sacerdote cremonese don Giovanni Fiocchi nel villaggio di Puke, in Albania.

Da oltre 20 anni don Fiocchi lavora ogni giorno al fianco dei meno fortunati dall’altra parte dello Ionio per costruire un futuro ai giovani albanesi. Ma da sole le preghiere e la buona volontà non bastano ed ecco che scende in campo ancora una volta il grande cuore dei soncinesi e di Gallignano in particolare.

Nel frattempo la costruzione della chiesa è già cominciata e grazie ai soncinesi la cattedrale è ormai una certezza e non più un miraggio.

