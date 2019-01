Otto appartamenti inabitabili, proprietario nei guai

SORESINA - Otto alloggi sgomberati dopo un blitz congiunto di carabinieri, polizia locale, Ats e Comune. Trenta persone, tutte straniere, evacuate, compresi alcuni minori, per i quali è stato disposto l’affido. E’ il risultato dell’operazione interforze scattata qualche giorno fa, anche grazie alle segnalazioni partite dai cittadini.

Gli alloggi ispezionati non erano in condizioni di ospitare persone: due sono stati dichiarati del tutto inabitabili, mentre in altri sei sono state riscontrate gravi carenze sotto l’aspetto igienico-sanitario. La proprietà degli immobili è riconducibile alla stessa persona: un italiano residente a Soresina, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori.

