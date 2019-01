Due incidenti a Monticelli, disagi lungo le strade

MONTICELLI - Disagi per il traffico lunedì 21 gennaio lungo le strade della Bassa Piacentina, a causa di due incidenti, fortunatamente senza gravi feriti, che si sono verificati fra le 9 e le 10. Il primo sull’ex statale Padana Inferiore nei pressi dell’incrocio con via Commercio. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia dell’Unione della Bassa al comando di Massimo Misseri, che pochi minuti dopo hanno dovuto spostarsi sulla strada provinciale di San Pedretto, in via San Pietro in Corte Secca, per un altro incidente.

