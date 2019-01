Monticelli, spaccio in riva al Po. In manette due nordafricani

MONTICELLI - I carabinieri della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Piacenza hanno arrestato due giovanissimi nordafricani, B.S.E. 21enne residente in provincia di Pavia e K.B. 18enne residente a Modena, per detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanza stupefacente. I carabinieri di Piacenza, dopo aver appreso di un giro di spaccio di droga specie durante le ore serali dei fine settimana in uno spiazzo adiacente al fiume Po in zona San Nazzaro, hanno intrapreso dei mirati servizi preventivi nella zona , arrivando all'arresto dei due spacciatori.

