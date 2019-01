Smettere di fumare si può, nuova edizione del corso

CREMONA - Parte a febbraio la nuova edizione del corso per smettere di fumare, organizzato dal Servizio Dipendenze di Cremona in collaborazione con l’UO di Pneumologia dell’Ospedale di Cremona. Il corso, sviluppato in 9 incontri nella forma di “auto mutuo aiuto”, permette di superare le difficoltà e riconoscere le risorse che ognuno di noi possiede, per passare dall’atteggiamento “devo smettere” al “posso cambiare”. Il cambiamento del proprio stile di vita è raggiungibile attraverso il confronto con gli altri, la solidarietà e la possibilità di riflettere attraverso le diverse esperienze personali. Gli incontri, condotti da Stefania Barbaglio (Educatrice, Sert di Cremona), sono rivolti ai dipendenti, ai pazienti e ai loro familiari e si svolgeranno presso l’UO di Pneumologia dell’Ospedale di Cremona (piano 1° - lato destro). Gli incontri si terranno indicativamente dalle 12.30 alle 14.00, nei giorni: 21, 26, 27, 28 febbraio e 1, 4, 7, 11, 14 marzo.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0372 497551 - 548