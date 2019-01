Emergenza smog, polveri sottili di nuovo oltre i limiti

CREMONA - Domenica avvelenata. Da 24 ore sono di nuovo oltre i limiti i valori delle polveri sottili e del particolato fine. Il dettaglio delle Pm10: a dispetto del limite massimo consentito di 50 microgrammi al metro cubo, l'Arpa ha rilevato concentrazioni pari a 52 microgrammi in piazza Cadorna, a 56 in via Fatebenefratelli e a 53 a Spinadesco. E quello delle Pm2,5: contro la soglia ritenuta da allarme di 25 microgrammi al metro cubo, 38 microgrammi in piazza Cadorna, 47 in via Fatebenefratelli e 52 a Spinadesco.

