Cade dalla moto, bimbo di 10 anni finisce in ospedale

CROTTA D'ADDA - Grande spavento alle 13 di domenica 20 gennaio al crossodromo di Crotta d’Adda: un bambino di 10 anni è caduto mentre si trovava in sella ad una motocicletta. Tempestivo l’intervento dei sanitari della Croce Verde di Cremona. Il bimbo non è grave, ma per precauzione è stato portato all’ospedale di Cremona.

