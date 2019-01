Fine settimana di razzie, ladri a segni in due abitazioni

PADERNO PONCHIELLI - Fine settimana amaro per due famiglie di Acqualunga Badona e Paderno, ‘visitate’ dai ladri. In entrambi i casi la refurtiva sarebbe stata misera, ma la ferita dell’intimità violata ha fatto molto male.

Venerdì pomeriggio, approfittando dell’assenza della proprietaria (una donna anziana che vive sola), i predoni sono riusciti ad entrare nella sua abitazione di via Mattarozzi nella frazione mettendo a soqquadro stanze, mobili e cassetti. Sabato invece i soliti ignoti hanno colpito in via Roma nel capoluogo, dove sempre sapendo che avrebbero agito indisturbati perché all’interno non avrebbero trovato nessuno, hanno raggiunto un cortile interno della via e una volta preso di mira l’appartamento hanno scassinato la porta pensando di razziare oro e soldi ad una coppia di ultra sessantacinquenni. Indagano i carabinieri.

