Salini cambia rotta Obiettivo palazzo comunale

CREMONA - Massimiliano Salini cambia rotta e punta verso palazzo comunale. L’ufficializzazione della sua candidatura a sindaco di Cremona potrebbe essere questione di giorni. le indiscrezioni raccolte nelle scorse ore da fonti autorevoli sono piuttosto univoche.

L’esponente di Forza Italia, europarlamentare, ex presidente della Provincia di Cremona, avrebbe pianificato questa svolta a seguito dell’ennesima discesa in campo di Silvio Berlusconi, che l’altro giorno ha ufficializzato la candidatura all’europarlamento. Il passo compiuto dall’ex cavaliere, come in un domino dove le tessere non si muovono ma si intrecciano, primo della lista, collocherebbe Salini al terzo posto della lista e, quindi, con poche possibilità di essere rieletto.

