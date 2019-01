CASTELLEONE - Tiziana Morari, castelleonese, sbanca 'Chi vuol essere milionario?', la fortunata trasmissione di Canale 5. Nella puntata andata in onda venerdì 18 gennaio, la donna ha vinto 150mila euro, issandosi sino alla penultima domanda del gioco a premi. Parte della vincita, come dichiarato dalla concorrente a Gerry Scotti, verrà devoluto a Magica Musica, per contribuire alla realizzazione della nuova sede.

