«Via la ‘razza’ dai referti medici lombardi»

Una segnalazione e poco dopo un’altra: un referto medico di un’Asst lombarda riporta tra i dati del paziente, insieme alla data di nascita, sesso, altezza, peso e, ovviamente, nome e cognome, anche la ‘razza’. Il campo, in quei casi, non era stato compilato, ma la questione non è per questo meno rilevante per il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, destinatario delle segnalazioni, che ha deciso di scrivere all'assessore al welfare Giulio Gallera insieme ai colleghi del gruppo democratico: sui referti medici delle Aziende socio sanitarie territoriali della Regione la parola ‘razza’ non deve più comparire.

