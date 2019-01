Ruba 200 euro al mercato, presa

CREMONA - I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per il reato di "furto con destrezza", F.A., nata in Romania classe 1967, residente a Torino. La donna, durante il mercato ambulante settimanale di Cremona ha sfilato dalla borsa di una 20enne di Cremona il portafoglio contenente documenti personali e 200 euro. I militari, immediatamente intervenuti sul posto, hanno rintracciato la malvivente, senza però riuscire a recuperare la refurtiva poiché la donna, nel corso della fuga è riuscita a consegnarla ad un altro complice che si è dileguato tra la folla. In corso accertamenti per identificarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO