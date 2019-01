Prese a testate i Cc, condannata e portata in carcere

SORESINA - Una barista, nata in Marocco e residente a Soresina (classe '86) è stata condannata a 11 mesi e 29 giorni di reclusione a seguito di una condanna per “resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate”. Nei giorni scorsi i carabinieri l'hanno arrestata in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, e tradotta presso la Casa Circondariale di Brescia – Verziano per scontare la pena detentiva.

I fatti risalgono al 16 giugno 2018. Quella notte, i militari di Soresina sono intervenuti in via Montenero in seguito alle segnalazioni dei residenti per la presenza di un gruppo di giovani che stava festeggiando un compleanno ascoltando musica ad alto volume e disturbando la quiete pubblica con rumori e schiamazzi. Nel corso delle operazioni di identificazione dei presenti, la 33enne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di bevande alcoliche, ha rifiutato di fornire le generalità e si è sdraiata per terra al centro della carreggiata, impedendo il transito delle autovetture. Nel tentativo di allontanarla dal centro della strada i due militari sono stati aggrediti con testate al volto e morsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO