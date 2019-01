Rifiuti, record e costi minori

VESCOVATO - Raccolta rifiuti, Vescovato ai vertici della classifica provinciale. Un risultato, emerso dallo studio del catasto nazionale dei rifiuti Ispra, raggiunto grazie alla nuova linea adottata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Grazia Bonfante che, dal suo insediamento, ha deciso di tenere ‘la proprietà’ dei rifiuti e trasformarli in risorse.

E questo potrebbe portare, nei prossimi anni, anche a dei benefici per i cittadini, sicuramente in termini di ambiente e probabilmente in termini economici.

«Siamo i primi in provincia per la tariffa più bassa per abitante che ammonta a circa a 85 euro ad abitante all’anno. Come Comune abbiamo effettuato la scelta politica di mantenere la proprietà del rifiuto e non demandarne ad altri la destinazione. E’ il comune stesso che fattura la vendita dei rifiuti riciclabili ai consorzi e tutti gli obiettivi dell’appalto sono stati raggiunti». Il rifiuto differenziato è stato recuperato al 77,4 per cento, l’umido è andato al compostaggio e non al biogas, la riduzione pro capite del secco è risultata a meno di 100 chili per abitante (prima era 250 chili), la raccolta differenziata è all’81,7 per cento mentre prima era 47,69 per cento.

