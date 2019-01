Stesso destino del fratello, nel 2010 rimase ucciso contro un camion

CASTELVETRO PIACENTINO - Sull’asfalto sono rimasti i segni del carburante perso dai veicoli, nel canale qualche cd musicale e foglietti di carta: frammenti della vita di Alberto Guinzoni Confortini, il 52enne morto mercoledì 16 gennaio in un drammatico scontro frontale con un camion lungo il rettilineo di San Nazzaro. Rilievi e indagini sono stati compito dei carabinieri della stazione di Monticelli al comando del luogotenente Vincenzo De Luca. Il 52enne era originario di Crema ma viveva da solo a Castelvetro in via Martiri Duchi Molinari, era perito informatico e lascia un figlio residente nel Cremonese. Il terzo fratello di Alberto, il medico Mario Guinzoni Confortini, è morto invece nell’ottobre 2010 alla stessa età e nello stesso modo: in seguito allo scontro frontale con un camion.

