Piero Fassino a Cremona, incontro rimandato all’11 febbraio

CREMONA - Il Team Piazza Grande (Cremona-Crema-Casalmaggiore) comunica che è stato rimandato all’11 febbraio l'incontro con Piero Fassino, sempre alle ore 18 nella Sala Eventi di Spazio Comune, programmato inizialmente per venerdì 18 gennaio. "Fassino si scusa - si legge nel comunicato - con i cittadini cremonesi ed i sostenitori di Nicola Zingaretti per il rinviato appuntamento ma impegni istituzionali non previsti lo trattengono a Roma. Fassino, congiuntamente a Dario Franceschini e Paolo Gentiloni di Areadem, ha dichiarato che 'sosterrà Nicola Zingaretti in quanto, attorno a lui, ritengo e riteniamo che si possa costruire una nuova fase non solo della vita del Pd, coinvolgendo forze vitali della società civile e disegnando così anche un’area progressista e democratica più ampia’". L’incontro sarà presieduto da Santo Canale, coordinatore provinciale del comitato pro Zingaretti, insieme al segretario cittadino Luca Burgazzi, e sarà aperto al contributo di tutti. I cittadini e gli iscritti del PD che vorranno porre domande in anticipo possono inviare una mail a cremonapiazzagrande@gmail.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO