Cariparma sparisce da 4 paesi, raccolta firme di protesta

Cariparma razionalizza le filiali e quattro paesi sono destinati a dire addio alle ‘loro’ banche. Tecnicamente la chiusura non è ufficiale, ma molti correntisti di Annicco, Paderno, Grumello e Spinadesco sono già stati informati dalle rispettive agenzie che dal 24 marzo in poi gli sportelli non saranno più disponibili. Forti le proteste sollevate dai sindaci e dalla popolazione. A Grumello, dove peraltro è presente un altro istituto di credito, i cittadini hanno già avviato una petizione di protesta che ha già raccolto 400 firme, ma è negli altri tre centri che sono attesi, e temuti, i disagi maggiori. Ad Annicco, Paderno e Spinadesco un’altra banca non c’è, e i cittadini obtorto collo si troveranno a dover ripiegare su Soresina, Casalbuttano e Sesto. Alternativa scomoda anche se percorribile per chi si sposta autonomamente, ma infattibile per chi non ha un’auto o non è più in grado di guidarla. E’ il caso, ad esempio, dei molti anziani che ricevono la pensione direttamente sul conto corrente bancario, e che tra un paio di mesi, salvo ripensamenti, dovranno necessariamente cambiare le proprie abitudini.

