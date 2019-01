Via dell’Annona, iniziati i lavori per ripristinare il doppio senso

CREMONA - Iniziati i lavori per adeguare e facilitare l'ingresso in via dell’Annona da via Mantova. L’obiettivo dell’intervento è ripristinare, in una decina di giorni, il doppio senso di marcia, così da limitare i disagi per automobilisti e residenti. Sul tema l’Amministrazione ha sempre tenuto i contatti con il locale Comitato di quartiere con il quale vi è stato un costante e proficuo scambio di informazioni. Per motivi di sicurezza rimane comunque in vigore l'ordinanza che stabilisce il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, il divieto di transito agli autobus, e il limite massimo di velocità pari a 30 km/h nel primo tratto di via dell’Annona con ingresso da via Persico dove rimangono i blocchi in cemento. Verranno invece rimossi quelli posizionati nelle vicinanze di via Macello e via Mantova, anche per facilitare la viabilità in occasione delle partite di calcio allo stadio Zini.

Nel frattempo si stanno completando le analisi e le verifiche che permetteranno di redigere il progetto preliminare finalizzato al consolidamento di tutto il tratto tombinato del Cavo Cerca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO