Linea Cremona-Fidenza, ponte messo in sicurezza

CASTELVETRO - Interventi di consolidamento in corso lungo il viadotto ferroviario di località Due Ponti, a San Giuliano. Si tratta di quello che precede il passaggio a livello dove alcuni anni fa si è verificato un drammatico incidente, fra un treno e un tir. Le cattive condizioni di questo tratto erano state denunciate la scorsa estate dai pendolari della linea Cremona-Fidenza: i viaggiatori avevano segnalato preoccupanti cedimenti e crepe in corrispondenza del ponte stesso, sia in quel punto sia al di sotto del viadotto di località Castellazzo, a Sant’Agata di Villanova. Rfi Lombardia si era affrettata a rassicurare: «Il ponte presenta lievi ammaloramenti di cui i tecnici sono a conoscenza, ma non ci sono problematiche strutturali e dunque nessun rischio per la sicurezza. In occasione di prossimi lavori di manutenzione si interverrà anche in corrispondenza dei manufatti in questione». Ed è quanto sta avvenendo.

