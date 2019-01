Salesiani, lavori finiti: in arrivo 40 posti di lavoro

FIESCO - Lavori finiti all’ex istituto salesiano e posti di lavoro in arrivo. E tra fine gennaio e metà febbraio quello che per decenni è stato un collegio frequentato da giovani studenti del territorio, aprirà i battenti sotto forma di casa di cura per anziani. L’immobile è stato acquistato all’asta, nel corso del 2017, da ‘Sereni Orizzonti’, colosso del settore assistenziale con sede a Udine. La ristrutturazione (totale, viste le condizioni di assoluto degrado in cui versava l’edificio) è stata completata in meno di diciotto mesi, e la struttura che a breve diventerà operativa potrà accogliere ottanta ospiti, autosufficienti e non. Interessanti anche le prospettive occupazionali per il territorio: in parallelo all’arrivo dei degenti, saranno assunte non meno di quaranta persone. Le selezioni sono già aperte. «La casa di cura – fa sapere l’ufficio stampa di ‘Sereni Orizzonti’ – è composta da 76 stanze singole e 4 doppie, tutte dotate di ossigeno, e disponibili, volendo, anche per soggiorni brevi. Chi volesse inviare il proprio curriculum, può spedirlo a ufficio.personale@sereniorizzonti.it».

