Tir si ribalta nella notte, Paullese bloccata

CASTELVERDE - Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 gennaio intorno alle 4, un camion si è ribaltato all'altezza della rotonda di Costa Sant'Abramo perdendo il carico di coils. Nessuna grave conseguenza per il conducente, ma il traffico sulla Paullese in direzione Crema-Milano è andato in tilt. Alle 8 del mattino - nel pieno dell'orario dello spostamento dei pendolari - ancora code interminabili di auto.

