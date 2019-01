Ciclista urtato da un'auto, 70enne finisce in ospedale

CREMONA - E' stato trasportato la pronto soccorso con ferite e contusioni il ciclista di 70 anni urtato da un'auto all'incrocio tra via Navaroli e via Navigatori Padani, quartiere Po. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le cause dell'incidente avvenuto alle 16.45 di lunedì 14 gennaio sono al vaglio della polizia locale. Stando ai primi riscontri, la Citroen C2 guidata da una 46enne cremonese stava percorrendo via Navigatori Padani arrivando da via Della Ceramica. All'incrocio con via Navaroli, dopo essersi fermata per un istante prima di svoltare a destra, la donna è ripartita urtando il 70enne in sella ad una bicicletta a pedalata assistita che in quel momento stava viaggiando sulla pista ciclabile. L'uomo è stato soccorso dagli equipaggi della Croce rossa di Cremona e di un'automedica.

