Segreteria Pd, Boccia: 'La Tav? I pendolari sono la priorità'

CREMONA - «La Tav non è una priorità in questo momento, lo è invece il trasporto locale. E lo sanno bene i pendolari». Ad affrontare il ‘nodo trasporti’ è Francesco Boccia, candidato alla segreteria del Pd. Pugliese di origine, 50 anni, docente di economia all’Università del Molise, sposato, tre figli, Boccia lunedì 14 gennaio era a Cremona per presentare la sua mozione - ‘Pd aporteaperte - a SpazioComune. E prima di raggiungere piazza Stradivari, ha fatto tappa in redazione al quotidiano La Provincia.

