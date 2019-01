4 Ristoranti, il tour di Borghese termina a Villa Belussi

CORTE DE' CORTESI - Il tour cremonese del celebre chef Alessandro Borghese è terminato a Villa Belussi di Cignone. Qui nella serata di domenica 13 gennaio sono state registrate le scene conclusive di '4 Ristoranti', programma tv a cui hanno preso parte i ristoranti Il Gabbiano di Corte de’ Cortesi, il Molino San Giuseppe di Soncino, l’agriturismo Breda de’ Bugni di Castelverde e l’Hostaria San Carlo di Colombare di Moscazzano, nel Cremasco. Chiuso il cerchio sui partecipanti, non resta ora che attendere la puntata in onda martedì 12 febbraio, alle 21.15, su Sky Uno, canale 108 della piattaforma (e anche sul digitale terrestre al canale 311). La domanda che in tantissimi si stanno ponendo è quasi scontata: Borghese avrà confermato o ribaltato il risultato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO